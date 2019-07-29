Близько 260 представників партії «Слуга народу» зібрались у Трускавці на навчання

Близько 260 представників партії «Слуга народу», обрані у парламент депутати і члени цієї політичної сили, зібрались на навчання у курортному місті Трускавець. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Протягом семи днів викладачі Київської школи економіки і українські економісти навчатимуть їх державному управлінню, а це безпеці, обороні, макроекономіці, інфраструктурі, оподаткуванню. Також новоспечених політиків вчитимуть, як працює Верховна Рада і які обов’язки у нардепа.

Політиків поділили на групи, які відповідають комітетам Верховної Ради, кожен може обрати для себе ту сферу, де б хотів працювати у парламенті.

Протягом вишколу члени партії матимуть практичні заняття, під час яких повинні підготувати законопроект, стратегічні документи.

«Це попередні комітети, які ми бачимо у стінах Верховної Ради, але я вважаю, що потрібно зменшувати кількість комітетів, дискусія ще триває, треба, щоб ці комітети закривали весь спектр завдань, які будуть. Але не треба створювати комітети заради їхнього створення. Безпека і оборона, аграрний, міжнародних справ – ці комітети є. Вони будуть трансформовані. Більш ефективно, коли менше, але якість вища», – заявив Дмитро Разумков, лідер партії «Слуга народу».

Заняття відбуваються з 8.30 до 21 години, з трьома перервами по 20 хвилин. «Слуги народу» проживають у трьох готелях, зокрема у найдорожчому «Ріксос Прикарпаття», де і відбувається заняття, а вартість проживання складає від 3050 до 21 700 гривень за номер.

Навчання новобраних депутатів Верховної Ради не є чимось новим в українській політиці. Чимало партій проводили такі тренінги.

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.