Статус ветеранів УПА і вибори

Президент України підписав закон, що надає всім ветеранам УПА статус учасників бойових дій. Ухвалення закону збіглося із ініціативою понад 20 депутатів повернути звання Героя України Степанові Бандері. Свого часу президент Віктор Ющенко дав йому це звання між першим і другим туром президентських виборів, на яких зрештою переміг Віктор Янукович. Чому саме зараз, а не раніше, всіх ветеранів УПА офіційно визнали учасниками бойових дій, чи пов’язано це з виборами президента, а також бійці яких військових формувань разом з упівцями можуть отримати новий статус? Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували політичний експерт Олена Дяченко, історик і політичний експерт Олександр Палій та історик Кирило Галушко.