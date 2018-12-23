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23 Грудень 2018, Київ 16:44
Новини | Політика

Порошенко підписав закон про статус учасників бойових дій для ветеранів УПА

Парламент отримав документ із підписом президента 22 грудня

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Президент України Петро Порошенко підписав закон про статус учасників бойових дій для ветеранів Української повстанської армії.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, парламент отримав документ із підписом президента 22 грудня.

Верховна Рада ухвалила закон 6 грудня. Документ надає «статус учасника бойових дій особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) «Поліська січ», Української народної революційної армії (УНРА) і збройних підрозділів Організації українських націоналістів.

Документ набуде чинності через три місяці з дня його опублікування.

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