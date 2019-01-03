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03 Січень 2019, Київ 18:34
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Україна від США отримає посилену підтримку, а Росія нову хвилю санкцій – Бузаров

Україна від США отримає посилену підтримку, а Росія нову хвилю санкцій – Бузаров
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Президент Франції Еманюель Макрон знову нагадав президенту Росії Володимиру Путіну про захоплених українських моряків, натомість Кремль знову заявив про «провокацію у Керченській протоці»… Які ще важелі не використав Захід проти Путіна і заради звільнення моряків, і заради миру в Україні? Як будуть розвиватися відносини Росії і США у 2019 році? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт-міжнародник Андрій Бузаров, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко та російський економіст Дмитро Некрасов.

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