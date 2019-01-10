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10 Січень 2019, Київ 19:28
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«Північний потік-2»: труба Путіну чи Європі?

«Північний потік-2»: труба Путіну чи Європі?
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Газогін «Північний потік-2» є шантажем з боку Путіна. Так вважає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він нагадав про вже збудований перший «Nord Stream». Його використали саме для шантажу, зазначив польський посадовець. До часу, коли ще однією трубою в обхід України хочуть запустити російський газ в Європу, залишилося менше ніж рік.. Ситуацію аналізували у програмі «Ваша Свобода» президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар та експерт з енергетики, партнер компанії RusEnergy Михайло Крутіхін.

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