«Північний потік-2» суперечить угодам ЄС і підриває роль України у транзиті газу (світова преса)

Анна Романдаш

Новий газопровід із Росії в обхід України насправді значно дорожчий, ніж заявлено, і має на меті підірвати розділити ЄС – про це стаття у Süddeutsche Zeitung. Західні пропутінські аналітики використовують однакові шаблони, щоб зацементувати негативний імідж України, пишуть у New Eastern Europe. Проект папи Римського допомагає переселенцям, пише Catholic News Agency.

«Північний потік-2» – результат роботи німецьких і російських лобістів; його реальну вартість занизили, щоб проект прийняли – про це пишуть у німецькій газеті Süddeutsche Zeitung. За словами оглядача, новий транзитний шлях «переростає у пан’європейську проблему».

Автор пояснює: газова труба прямо пов’язана з Україною. По-перше, вона має на меті позбавити Україну заробітку від транзиту газу. По-друге, втрата вирішально важливої транзитної ролі може ще більше ускладнити позицію України, поставивши її під загрозу опинитися перед тиском і неприхованою агресією Росії. «Північний потік-2» став важким тягарем для ЄС і його зовнішньої політики та економічних зв’язків», – пише оглядач.

За словами автора, проект суперечить Рамковій програмі кліматичної та енергетичної політики ЄС до 2030 року. Згідно із нею, ЄС має різко скоротити свою залежність від викопних палив, що означає зменшення потреби у природному газі, так що другий газопровід під Балтійським морем стане зайвим. Окрім цього, сам проект не окуповується навіть за сьогоднішніх потреб, пише оглядач. За словами російських аналітиків, наведених у статті, оцінка вартості газопроводу не включає у себе багато витрат – як-от доставку труб, – аби занизити його вартість і переконати ЄС у вигідності програми.

Оглядач пояснює: уряд Німеччини розглядає проект як приватну, а не політичну ініціативу і вважає Росію надійним постачальником енергоносіїв. Але, стверджує автор, цей проект політичний і з економічного погляду не виправданий, тому «Путін не приховує намірів використати непередбачуваність як політичний інструмент у газових питаннях».

Інші європейські країни більш реалістично ставляться до проекту – наприклад, його критикували в Данії і Литві, і навіть усередині Німеччини є критика. Поки вона не досягла бажаного результату. На думку оглядача, позиція німецького уряду завдає удару європейській співпраці і «розширює можливості дестабілізаційної політики Росії».

Прокремлівські експерти на Заході спекулюють щоразу на тих самих проблемах, аби представити Україну негативно – про це стаття на сайті східноєвропейського видання New Eastern Europe. Автор статті, британсько-американський політолог і професор політології Києво-Могилянської академії Тарас Кузьо, пояснює: аналітики навмисно перебільшують виклики і применшують вплив і агресію Кремля, аби зобразити Україну як державу-невдаху.

За словами автора, шаблони, які використовують ці «експерти» (це слово автор бере в лапки), зосереджуються на кількох аспектах. По-перше, аналітики звинувачують Україну та Захід, а не Росію, в нинішній кризі. По-друге, вони описують Україну як глибоко розділену і «штучну» країну, де триває «громадянська війна». По-третє, вони применшують військове втручання Росії. По-четверте, вони заявляють, що Крим завжди був «російським» і просто «повернувся додому» завдяки анексії. По-п’яте, вони перебільшують роль українського націоналізму, водночас применшуючи або заперечуючи роль націоналізму в Росії.

Зокрема, прокремлівські експерти заявляють, що Україна – це країна на межі розвалу, за самою своєю суттю нестабільна, глибоко розколота й дуже регіонально поділена. Крім того, вони використовують питання мови і релігії як фактори розколу і заявляють про цькування російськомовних громадян в країні і спротив до нової церкви.

Оглядач продовжує: критика часто містить скептичне ставлення до воєнного стану, який подають як крок, що може розділити країну ще більше, або ж зупинити вибори. Утім, вибори відбудуться, а запровадження воєнного стану отримало підтримку депутатів як зі сходу України, так і з заходу, наголошує автор. Він також додає: аналітики часто наголошують на фальсифікаціях виборів, але лише на двох виборах – у 2004 і 2012 роках – були підозри в можливих махінаціях. «Україна, яка виросла з тоталітарного СРСР, повинна отримати високу оцінку за проведення 11 з 13 вільних і чесних виборів», – пише оглядач.

Ініціатива Ватикану «Папа для України» допомагає переселенцям – про це йдеться у статті американського католицького агентства Catholic News Agency. Програма зібрала 11 мільйонів євро, ще 5 мільйонів пожертвував сам папа Франциск. Її мета – допомогти під час гуманітарної кризи на Донбасі.

Делегація, яка складалася із католицьких священиків, відвідала Україну, щоб подивитися, як використовують гроші, виділені програмою. Священнослужителі також поїхали у зону бойових дій. За словами представника делегації Секундо Техадо Муньйоса, «папа Франциск хотів допомогти під час гуманітарної кризи швидкою допомогою». Проекти, які фінансує ініціатива, не пов’язані із католицькою церквою і мають на меті допомогти усім постраждалим від війни.

Більше від половини коштів витратили на допомогу взимку – наприклад, забезпечення опалення. Чверть грошей використали на медичні потреби, і ще частину – на одяг, їжу та засоби гігієни. Програма допомогла більше ніж 107 тисячам людей, пише автор.

Автор цитує Техадо Муньйоза, який пояснює: проблеми в Україні схожі до загальноєвропейських, але їх підсилює криза. «Попри це, є багато людей та асоціацій, які налаштовані працювати», – підсумував він.