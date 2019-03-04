Про що Україні говорити з Росією після виборів?

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв переконує, що Москва готова до діалогу з Києвом після президентських виборів в Україні. «Ми будемо поважати вибір українців і відкриті до діалогу з новим керівництвом, якщо воно буде в ньому зацікавлене», – сказав Дмитро Медведєв. Поки що ж у Росії «не розуміють», із ким розмовляти у Києві. Яким може бути діалог з Росією після виборів в Україні, у програмі «Ваша Свобода» аналізували експерт-міжнародник Андрій Бузаров, міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках Володимир Огризко, російський політик Леонід Гозман.