Рятувальники почали перевіряти безпечність виборчих дільниць – ДСНС

По всій території України інспектори Держслужби з надзвичайних ситуацій розпочали перевіряти стан приміщень та будівель, які планують використовуватись у якості виборчих дільниць, повідомили у ДСНС.

«Головна мета — встановлення реальної готовності таких об’єктів до процесу волевиявлення громадян під час виборів президента України наприкінці березня. Так, перевіряється стан утримання евакуаційних виходів та шляхів, стан протипожежного водопостачання, первинні засоби пожежогасіння, наявність відповідної документації (плани пожежогасіння, відомості про проведення інструктажів з особами, задіяними до виборчого процесу тощо)», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, цього тижня такі перевірки провели у Кіровоградській, Житомирській областях та частково – на Черкащині.

«За результатами перевірок керівникам об’єктів надаються рекомендації з усунення виявлених протипожежних недоліків», – повідомили рятувальники.

Перший тур виборів президента України запланований на 31 березня. Другий тур, якщо жодний із кандидатів не набере понад 50% голосів виборців, має відбутися 21 квітня.