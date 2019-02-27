Луценко заявив, що в ГПУ немає проваджень щодо кандидатів у президенти

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в очолюваному ним відомстві немає кримінальних проваджень щодо жодного із кандидатів у президенти на виборах 31 березня.

«Відразу хочу сказати: ГПУ не має жодного кримінального провадження проти жодного кандидата у президенти України. Я знаю, щонайменше двох кандидатів, які дуже хотіли б, щоб проти них були справи – для іміджу переслідуваних владою», – сказав очільник Генпрокуратури на брифінгу в Києві.

За його словами, ГПУ наразі немає жодних правових претензій до кандидатів на крісло лави держави.

Президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня. Список кандидатів складається з 44 осіб.