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27 Лютий 2019, Київ 16:33
Новини | Політика

Луценко заявив, що в ГПУ немає проваджень щодо кандидатів у президенти

Генпрокурор каже, що жодних правових претензій до 44 кандидатів в президенти немає

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Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в очолюваному ним відомстві немає кримінальних проваджень щодо жодного із кандидатів у президенти на виборах 31 березня.

«Відразу хочу сказати: ГПУ не має жодного кримінального провадження проти жодного кандидата у президенти України. Я знаю, щонайменше двох кандидатів, які дуже хотіли б, щоб проти них були справи – для іміджу переслідуваних владою», – сказав очільник Генпрокуратури на брифінгу в Києві.

За його словами, ГПУ наразі немає жодних правових претензій до кандидатів на крісло лави держави.
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Президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня. Список кандидатів складається з 44 осіб.

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