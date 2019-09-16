Експерти про позицію Зеленського: вибори на Донбасі можливі лише після виведення Росією її військ

Президент Росії Володимир Путін висуває ультиматум президентові України Володимиру Зеленському: письмово закріпи «формулу Штайнмайєра», особливий статус Донбасу і вибори до відновлення контролю над держкордоном. Наразі Зеленський наполягає: вибори на Донбасі можна обговорювати лише після виведення російських військ з окупованої частини української території. Чи витримає свою позицію український президент? Говоримо про це з учасниками програми. Ними є: експерт з питань безпеки Олександр Мусієнко і російський експерт, співробітник Інституту Брукінгса у США Сергій Алексашенко.