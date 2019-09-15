Ціна миру для України. Якого статусу Росія вимагає для Донбасу?

Обмін полоненими між Україною і Росією президент Володимир Зеленський назвав першим кроком до припинення війни. У Кремлі відзначили позитивний сигнал, але знову заговорили про «внутрішньоукраїнський конфлікт». При цьому похвалили нове українське керівництво – мовляв, на відміну від попередників, у адміністрації Зеленського «здоровий підхід і готовність до компромісів». Яку ціну Україна може заплатити за звільнення полонених і який сценарій закінчення війни готують для Донбасу? Розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

35 громадян України повернулися з російських в’язниць. Це результат переговорів глав двох держав.

«Я, як президент України, Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін зробили все, що пообіцяли, і зробили все, не змінюючи по ходу наші домовленості», – сказав в аеропорту «Бориспіль» минулої суботи Володимир Зеленський.

За обміном, як очікується, відбудеться зустріч у «нормандському форматі». Останнього разу – на рівні лідерів України, Росії, Франції та Німеччини вона проходила у 2016 році. Костянтин Єлісєєв, дипломатичний радник п’ятого президента України, – один із учасників того саміту.

«Порошенко, звертаючись до Путіна в присутності Меркель, і тоді був Оланд, каже: будь ласка, виведіть свої російські танки з території України. Він [Путін] сміється і каже – «там нема нічого російського, це все ваші примхи». Звичайно, Порошенко (були домашні заготовки) показує йому фотографії з емблемами і з номерними знаками, російські БТРи, танки, пушки, системи «Ураган», і, звісно, показує ті самі фото Меркель і Оланду. Вони посміхаються і кажуть – «Владімір, дійсно, це ж ваша, російська техніка, зброя». Він подивився, посміхнувся і каже – «ну можливо це й наше, російське, але нам воно вже не належить», – розповідає Костянтин Єлісєєв, надзвичайний і повноважний посол, дипломатичний радник п’ятого президента, Петра Порошенка.

«Формула Штайнмаєра»

Росія не хоче говорити ні про виведення військ, ні про доступ ОБСЄ, ні про тимчасовий контроль за кордоном



На тій зустрічі в Берліні обговорювали і так звану «формулу Штайнмаєра» – дорожню карту щодо імплементації Мінських угод. Через три роки вона знову на слуху. Спочатку Путін закликає до реалізації «формули Штайнмаєра». А потім Зеленський підтверджує – її будуть обговорювати на «нормандському саміті».

«Формулу Штайнмаєра» останні два роки активно обговорювали на експертному рівні. Я скажу, що практично на відсотків 80 вона була погоджена, але президент Порошенко не погоджувався на російський сценарій. Росія не хоче говорити ні про виведення військ, ні про доступ ОБСЄ, ні про тимчасовий контроль за кордоном хоча би з боку СММ ОБСЄ. Вона хоче відразу, щоб ця «формула Штайнмаєра» була інкорпорована в українське законодавство», – додає радник п’ятого президента України Петра Порошенка, Костянтин Єлісєєв.

Ключовий сенс пропозиції, на якій наполягає Росія – особливий статус окремі райони Донецької і Луганської областей отримують у день місцевих виборів на окупованому Донбасі. Щоправда, ці ж вибори проходять без контролю України за кордоном із Росією і виведення «незаконних збройних формувань».

«Ми можемо опинитися в дуже небезпечній ситуації, коли наприклад президент України, приїхавши на зустріч у «нормандському форматі» виявиться перед лицем, фактично, узгодженої позиції трьох сторін – Франції, Німеччини та Російської Федерації – про те, що Росія продемонструвала так званий прогрес, поступки і, відповідно, Україна повинна продемонструвати поступки у відповідь, але проблема між нами і різниця в тому, що Російська Федерація, перш ніж демонструвати поступки, піднімає ставки, та її так звані поступки – це повернення на початкову позицію», – зауважує експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

Єлісєєв до цього додає – через бажання України «негайного миру» Росія може розширювати коло своїх вимог.

Росія: «Якщо хочете негайного миру, поступайтеся своїми позиціями»



«Я вважаю, що це помилково, коли український президент нинішній заявляє про необхідність миру негайно. Звичайно, ми всі хочемо, але звичайно, «негайний мир» – такими словами він тільки послаблює свої переговорні позиції, бо Росія не прагне негайного миру, він [їм] не потрібен і тому вони кажуть – якщо хочете негайного миру, навіть наші партнери, так тоді давайте, поступайтеся своїми позиціями», – каже дипломатичний радник п’ятого президента України Порошенка Костянтин Єлісєєв.

«Боснійський» та «Придністровський» сценарії?

Є можливості для деескалації, ось є на вибір певна кількість інструментів, значить ми повинні дійти згоди



За інформацією Костянтина Єлісєєва, на початку вересня на «нормандській зустрічі» на рівні радників глав держав українська делегація не порушувала питання контролю за кордоном із Росією, і тему миротворчої місії.

Про те, які пропозиції готує України, «Донбас.Реалії» запитали радника команди президента України і народного депутата Микиту Потураєва.

«Це найважливіше питання зовнішньополітичне, яке точно є й внутрішньополітичним питанням, тому це позиція щодо можливих шляхів деескалації, одним із яких є «формула Штайнмаєра». Вона безумовно буде сформульована і публічно пред’явлена, щоб усі громадяни України розуміли – ось є можливості для деескалації, ось є, на вибір, певна кількість рішень, інструментів, якщо завгодно, значить, ми повинні точно всі дійти згоди – які з них для суспільства, для країни, для держави прийнятні, які є ризиковані...», – сказав у коментарі «Донбас.Реалії» депутат від «Слуги народу» і радник команди президента Микита Потураєв.

Якщо стратегії стосовно Донбасу в України найближчим часом не буде, то державі загрожують два не найкращих сценарії, вважає експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич. Перший – умовно «боснійський», тобто, автономія окупованих територій. Другий – «придністровський» – певне заморожування конфлікту. Водночас депутат Потураєв стверджує: у Зеленського незалежність і суверенність у пріоритеті.

«Зрозуміло, що ми не можемо розраховувати на мир, знаєте, на руїнах там палаючої ворожої столиці. Але ми маємо право боротися за мир на підставі того, що буде нашою перемогою. Перемога для нас, як, до речі, неодноразово говорив Володимир Зеленський ще під час своєї виборчої кампанії, – це те, що не ставить під сумнів три фундаментальні речі – незалежність, суверенність, тобто право самим визначати зовнішньополітичні рішення, внутрішньополітичні рішення і територіальна цілісність», – резюмує Микита Потураєв.

Ігар Тишкевич додає – план щодо реінтеграції Донбасу повинен бути вже сьогодні.

«Нам точно треба принаймні визнати одну очевидну річ – це дуже сильно впливає на нашу політику, що Донбас – це затяжний конфлікт, тому що навіть поставлення українського прапора над адміністративними будівлями в Донецьку і Луганську – це не є закінчення конфлікту. Що робити з економікою, що робити з екологією, що робити з настроями, з людьми, що робити з місцевою ідентичністю, що робити з міграційною кризою, що робити з розмінуванням, що робити з соціальною політикою – дуже багато питань «що робити?». І ось план, що робити, повинен бути у нас відразу».

Дата «нормандського саміту» поки не узгоджена. Президент України розраховує на цей місяць, але в оточенні президента Росії більш імовірним називають жовтень.

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