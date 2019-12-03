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03 грудня 2019, Київ 19:06
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Зустріч у «нормандському форматі». Як Зеленський хоче повертати Донбас?

Зустріч у «нормандському форматі». Як Зеленський хоче повертати Донбас?
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За тиждень до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у «нормандському форматі» президент України Володимир Зеленський наголосив, що не піде з війною на Донбас, а вибори там можливі лише після виведення бойовиків і лише за законами України. Як Зеленський хоче повертати Донбас? Які козирі він може пред’явити Путіну під час зустрічі? Учасники програми «Ваша Свобода»: Родіон Шовкошитний, волонтер і доброволець; Сергій Сумлєнний, німецький експерт, глава представництва Фонду Генріха Бьолля у Києві; Святослав Юраш, народний депутат України («Слуга народу»). Ведучий: Олександр Лащенко.

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