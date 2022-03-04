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«Росія хоче повторити Чорнобиль»: важкі бої за запорізьку АЕС в Енергодарі (відео)

«Росія хоче повторити Чорнобиль»: важкі бої за запорізьку АЕС в Енергодарі (відео)
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«Росія хоче повторити Чорнобиль»: важкі бої за запорізьку АЕС в Енергодарі (відео)

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Бої на підступах до Запорізької АЕС, розташованої поблизу міста Енергодар, тривають із 3 березня. Майже о 2:00 4 березня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на станції розпочалася пожежа.

Компанія «Енергоатом» звернувся до світової спільноти з попередженням, що ці обстріли є «порушенням ядерної та радіаційної безпеки найбільшого в Європі ядерного об’єкту, що може призвести до важких і трагічних наслідків для усього світу».

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що станом на ранок 4 березня радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення.

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