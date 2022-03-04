Компанія «Енергоатом» звернувся до світової спільноти з попередженням, що ці обстріли є «порушенням ядерної та радіаційної безпеки найбільшого в Європі ядерного об’єкту, що може призвести до важких і трагічних наслідків для усього світу».



Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що станом на ранок 4 березня радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення.