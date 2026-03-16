Українська вдова військового відкрила кондитерську у місті Намюр, що у Бельгії. Там Катерина Глушко із трьома дітьми знайшла прихисток після початку повномасштабної війни, змогла пережити втрату чоловіка та продовжити сімейний бізнес за кордоном. Бельгійці дивуються трьом шарам бісквіту з кремом – у них такого не роблять, запитують про «Київський торт», захоплюються чаями з помаранчевим цукром на ягодах, яким немає аналогів у місцевих кав'ярнях.