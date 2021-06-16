До об’єднання увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

Устінова заявила, що фракція «Голос» уже п’ять місяців не існує у Верховній Раді, а її керівництво «не представляє інтересів навіть половини партійців» та не слідує передвиборчим обіцянкам, виступаючи проти НАЗК.

З огляду на це, депутати висловлюють недовіру керівникові фракції Ярославу Железняку та вимагають виключення голови фракції Кіри Рудик за більш ніж 60 відсотків прогулів засідань.



