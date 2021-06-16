До об’єднання увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.
З огляду на це, депутати висловлюють недовіру керівникові фракції Ярославу Железняку та вимагають виключення голови фракції Кіри Рудик за більш ніж 60 відсотків прогулів засідань.
Устінова заявила, що фракція «Голос» уже п’ять місяців не існує у Верховній Раді, а її керівництво «не представляє інтересів навіть половини партійців» та не слідує передвиборчим обіцянкам, виступаючи проти НАЗК.
З огляду на це, депутати висловлюють недовіру керівникові фракції Ярославу Железняку та вимагають виключення голови фракції Кіри Рудик за більш ніж 60 відсотків прогулів засідань.
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