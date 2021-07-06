У «Голосі» вважають заяву Кіри Рудик про громадянство США непереконливою

У фракції «Голос» вважають висловлювання голови партії Кіри Рудик щодо наявності в неї громадянства США непереконливим. Про це заявила в коментарі народна депутатка Юлія Клименко.

«Я думаю, що відповідь була непереконлива для мене як громадянина, який подивився сюжет… Але виглядало це, чесно, непереконливо», – сказала Клименко.

Депутатка додала, що, за її даними, раніше ні фракція, ні партія не мали ніякої інформації про інше громадянство Кіри Рудик.

5 липня в ефірі телеканалу «Україна 24» Кіра Рудик на запитання про те, чи має вона громадянство США, відповіла, що народилася в Україні та є українкою. Після цього запитання повторили двічі, однак Рудик відповіла так само.

Радіо Свобода намагається також отримати коментар пресслужби партії «Голос» щодо цього висловлювання.