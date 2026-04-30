Перебувають там, де потрібні тваринам найбільше: Леонід та Валентина Стоянови ветеринари з Одеси, які рятують тварин, що опинилися в біді. Від тих, хто постраждав через людську жорстокість, до тих, кого довелося вивозити з охоплених війною територій. Мета – пролікувати, дати відновитись і знайти новий дім. Найчастіше – за кордоном. Для цього пара веде англомовний блог, в якому розповідає не лише про долю тих, кого врятували, а й про війну в Україні. У будь-який момент Стоянови можуть полишити Україну – чоловік має групу інвалідності, яка дозволяє вільний виїзд за кордон. Але свідоме рішення подружжя до кінця війни бути вдома і лише потім подорожувати світом у найнебезпечніші райони, охоплені пожежами чи повенями, де буде потрібна їх допомога. Про їх неймовірні порятунки – в сюжеті Радіо Свобода