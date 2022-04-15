Нині жителі Сараєва, хто пережив блокаду, кажуть, що війна в Україні їм дуже нагадує ті роки.
Війна в Україні нагадує облогу Сараєва – очевидці (відео)
Кадри з блокадного Маріуполя, Харкова, яких нищівно обстрілюють, та Києва сьогодні нагадують кадри з Сараєва 30 років тому. Тоді війська Югославської народної армії, які дислокувалися у Боснії, розпочали облогу Сараєва – вона стала найдовшою облогою міста з часів Другої світової війни.
Нині жителі Сараєва, хто пережив блокаду, кажуть, що війна в Україні їм дуже нагадує ті роки.
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