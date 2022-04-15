Кадри з блокадного Маріуполя, Харкова, яких нищівно обстрілюють, та Києва сьогодні нагадують кадри з Сараєва 30 років тому. Тоді війська Югославської народної армії, які дислокувалися у Боснії, розпочали облогу Сараєва – вона стала найдовшою облогою міста з часів Другої світової війни.