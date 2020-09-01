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01 вересня 2020, Київ 18:33
Відео

У 13 років в армію. Як військовий ліцей вперше набирає на навчання дівчат (відео)

У 13 років в армію. Як військовий ліцей вперше набирає на навчання дівчат (відео)
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У 13 років в армію. Як військовий ліцей вперше набирає на навчання дівчат (відео)

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1 вересня 2020 року у навчально-оздоровчому комплексі Київського військового ліцею імені Івана Богуна, де навчаються учні 8 та 9 класу, було особливим. Адже вперше за його історію там навчатимуться дівчата. Їм всього по 12-13 років, але вони вже знають, ким хочуть бути у майбутньому. Утім перше вересня новоспечені ліцеїсти провели не лише у формі, а й у масках та без батьків. Через карантинні обмеження рідні спостерігали за урочистостями через онлайн трансляцію.

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