1 вересня 2020 року у навчально-оздоровчому комплексі Київського військового ліцею імені Івана Богуна, де навчаються учні 8 та 9 класу, було особливим. Адже вперше за його історію там навчатимуться дівчата. Їм всього по 12-13 років, але вони вже знають, ким хочуть бути у майбутньому. Утім перше вересня новоспечені ліцеїсти провели не лише у формі, а й у масках та без батьків. Через карантинні обмеження рідні спостерігали за урочистостями через онлайн трансляцію.