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29 жовтня 2020, Київ 13:02
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Чого українці та американці, які живуть у Києві, очікують від результатів виборів у США? (відео)

Чого українці та американці, які живуть у Києві, очікують від результатів виборів у США? (відео)
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Чого українці та американці, які живуть у Києві, очікують від результатів виборів у США? (відео)

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За президентськими виборами у США пильно стежать і в Україні.Згідно з опитуваннями, у виборчих перегонах поки що лідирує Джо Байден. Втім, вибори 2016 року засвідчили: прогнози можуть бути хибними, тож інтрига зберігатиметься до оприлюднення офіційних результатів.(Автор:Оксана Лігостова).

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