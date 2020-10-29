За президентськими виборами у США пильно стежать і в Україні.Згідно з опитуваннями, у виборчих перегонах поки що лідирує Джо Байден. Втім, вибори 2016 року засвідчили: прогнози можуть бути хибними, тож інтрига зберігатиметься до оприлюднення офіційних результатів.(Автор:Оксана Лігостова).