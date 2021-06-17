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«Чому не покарана поліція?» – активісти руху «Хто замовив Катю Гандзюк» (відео)

«Чому не покарана поліція?» – активісти руху «Хто замовив Катю Гандзюк» (відео)
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«Чому не покарана поліція?» – активісти руху «Хто замовив Катю Гандзюк» (відео)

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Увечері 17 червня близько сотні активістів провели в Києві під стінами Міністерства внутрішніх справ України акцію пам’яті до дня народження вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Присутні розписали проїжджу частину перед міністерством фарбою, де зробили написи із прізвищами поліцейських, які, за словами організаторів, не якісно розслідували справу про вбивство і не понесли за це покарання. Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою в Херсоні. Днями генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що справі Гандзюк «довелося пройти через різні оцінки громадськості», але наразі нею «можна пишатися». У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від 3 до 6 з половиною років позбавлення волі. Владислава Мангера й Олексія Левіна обвинувачують в організації нападу на херсонську активістку.

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