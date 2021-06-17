Присутні розписали проїжджу частину перед міністерством фарбою, де зробили написи із прізвищами поліцейських, які, за словами організаторів, не якісно розслідували справу про вбивство і не понесли за це покарання. Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою в Херсоні. Днями генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що справі Гандзюк «довелося пройти через різні оцінки громадськості», але наразі нею «можна пишатися». У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від 3 до 6 з половиною років позбавлення волі. Владислава Мангера й Олексія Левіна обвинувачують в організації нападу на херсонську активістку.



