Активісти вшанували пам’ять Катерини Гандзюк у Києві та інших містах

У Києві 4 листопада відбулася акція вшанування пам’яті херсонської активістки Катерини Гандзюк – в третю річницю від дня її смерті. До мурала на її честь біля Річкового вокзалу прийшли понад 100 людей, які поклали квіти та запалили лампадки під портретом загиблої.

Аналогічні акції відбулися також у Дніпрі, Харкові, Львові та інших містах.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 4 листопада написала у фейсбуці, що правоохоронці у справі за фактом убивства активістки Катерини Гандзюк оголосили 18 підозр і направили до суду 9 обвинувальних актів, більшість із яких уже розглянута судами з ухваленням обвинувальних вироків.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у вчиненні злочину. Підозрюваного в організації Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.

Мангера та Левіна Київський апеляційний суд 26 липня залишив під вартою щонайменше од 28 серпня.