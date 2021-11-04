Роковини по Катерині Гандзюк: дипломати закликали владу притягнути до відповідальності винних у вбивстві

Іноземні дипломати закликають українську владу притягнути до відповідальності винних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк. Відповідні заяви Представництва ЄС і посла Великої Британії в Україні розміщені у четвер у твітері.

«Минуло три роки з дня смерті Катерини Гандзюк. Всі причетні до вбивства повинні бути притягнуті до відповідальності. Безпечні умови діяльності активістів мають бути гарантовані по всій країні, зокрема і шляхом викорінення проблеми безкарності за подібні злочини», – йдеться у заяві європейських дипломатів.

До цього заклику долучилася і посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

«Три роки тому антикорупційна активістка Катерина Гандзюк померла після нападу кислотою. Мої думки з її родиною. Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань», – заявила Сіммонс.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі. Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у вчиненні злочину. Підозрюваного в організації Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.