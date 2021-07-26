Справа Гандзюк: суд залишив Мангера та Левіна під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою обвинувачених в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Владислава Мангера й Олексія Левіна. Про це суд повідомив 26 липня.

За повідомленням, у понеділок колегія суддів з розгляду кримінальних справ розглянула скарги сторони захисту на ухвалу Дніпровського районного суду Києва від 30 червня 2021 року. Цією ухвалою суд подовжив Левіну та Мангеру арешт до 28 серпня без визначення розміру застави.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення», – заявили в апеляційному суді.

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Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.