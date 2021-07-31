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Посольство США в річницю нападу на Гандзюк закликало притягнути винних до відповідальності

Катерину Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року. За чотири місяці вона померла в лікарні

У посольстві Сполучених Штатів прокоментували третю річницю нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, внаслідок якого вона померла.

У своєму повідомленні дипломатичне відомство висловило підтримку «українському народу у його вимозі справедливості для Гандзюк».

«Катерина Гандзюк, її сім’я, друзі та всі українці, які борються за майбутнє, заслуговують на відповіді. Ми закликаємо владу притягнути її вбивць до відповідальності», – сказав пресаташе посольства Деніел Лангенкамп.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

«Чому не покарана поліція?» – активісти руху «Хто замовив Катю Гандзюк» (відео)
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«Чому не покарана поліція?» – активісти руху «Хто замовив Катю Гандзюк» (відео)

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Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у вчиненні злочину. Підозрюваного в організації Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.

Мангера та Левіна Київський апеляційний суд 26 липня залишив під вартою щонайменше од 28 серпня.

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