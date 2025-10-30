«Здають» місцеві або ловлять дрони: як чоловіки тікають з України. Говоримо з ДПСУ та бійцем в СЗЧ

Українські правоохоронці затримали заступника міського голови у Чернівецькій області – його підозрюють в організації нелегального переправляння чоловіків призовного віку через кордон. Подібні випадки в українському прикордонні вже давно перестали бути рідкістю. Ще у травні 2025 року депутати заявили: з початку повномасштабної війни країну нелегально залишили близько 45 тисяч чоловіків, які зобов'язані до військової служби. Подробиці в сюжеті телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.