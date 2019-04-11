«Кінець» аналогу | #ВУКРАЇНІ

Одна з найважкодоступніших телестанцій розташована високо в Карпатах, на горі Кінець. Висота гори – 1302 метри. Працівники, які обслуговують апаратуру, в зимовий час чергують на станції по 2 тижні. Готують їжу, топлять сніг, аби отримати воду. Але найважче для них – добратися до своєї станції. Яку апаратуру там зараз обслуговують, коли ера аналогу в Україні закінчилася? Чи мають можливість дивитися телевізор люди, які живуть в гірській місцевості – в еру цифри? Наша знімальна група піднялася на гору, і має відповіді на всі запитання.