«Юрти незламності» та плов. Як вихідці з Центральної Азії допомагають пережити відключення світла та морози

Казахські «юрти незламності», узбецький плов і гуманітарна допомога від таджицької діаспори, щоб допомогти тим, хто залишився без світла і тепла через російські обстріли. Герої цього матеріалу приїхали в Україну задовго до повномасштабного вторгнення Росії. Для багатьох з них ця країна стала батьківщиною – тут виросли їхні діти і поховані батьки. Кореспонденти служби Радіо Свобода «Азаттик Азія» поговорили з вихідцями з Центральної Азії, які зараз перебувають в Україні.