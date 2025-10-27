27 жовтня рівно два місяці як влада за ініціативи президента зняла обмеження і дозволила чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон. Як тоді пояснював президент, це рішення допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною та навчатися тут, а на обороноздатність країни, мовляв, ніяк не вплине. Радіо Свобода запитало у киян, як вони ставляться до рішення влади дозволити чоловікам з 18 до 22 років виїжджати за кордон. Дозвіл діє вже два місяці – що думають про це люди на вулицях Києва і чи користувалися самі такою можливістю?