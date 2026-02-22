Прихильники України зібралися 21 лютого біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні, щоб відзначити четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії. Організатори заявили, що метою було продемонструвати єдність у Вашингтоні та закликати до подальшої участі США у зусиллях із завершення найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни. Мітинг організували провідні українсько-американські організації у співпраці з українським посольством у Вашингтоні.