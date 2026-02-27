До Харкова повністю перевезли лікарню з Куп’янська: у цьому місті в Харківській області вже більше року тривають бої. Лікарі забрали в евакуацію обладнання, яке вціліло, і зберегли колектив медиків, і тепер лікарня в першу чергу приймає переселенців з того ж Куп’янська. У Харкові їх зараз живе близько 11 тисяч осіб, майже половина довоєнного населення міста. Кореспондент телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, поспілкувався з медиками та пацієнтами релокованої лікарні.