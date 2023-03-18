Як у Криму користуються дніпровською водою? | Крим.Реалії

24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, насамперед армія Росії захопила гідротехнологічні споруди у Новій Каховці. 26 лютого – підірвали рукотворну дамбу, потім – підірвали другу греблю – гідротехнічну споруду зі шлюзами. У другій половині березня вода самопливом пішла до Криму Північно-Кримським каналом. Путін заявляв, що військове захоплення води – це логіка дій Росії.

Експерти заявляють, що як би це дивно не звучало, але опадів минулого року було так багато, що потреби у дніпровській воді в Криму не було. Запаси навіть скидали в море, а влітку 2022 надлишок води із Сімферопольського водосховища скинули до Салгіра. Тоді річка вийшла з берегів та затопила кілька сіл. Дніпровську воду у Криму повноцінно так і не використовували, лише для поливу. А сам Північно-Кримський канал у поганому стані, тому половина води йде під землю.