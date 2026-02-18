Запорізька атомна електростанція розташована на лівому березі Дніпра в Енергодарі, який зараз окупований. Про неї багато говорять у новинах, особливо в контексті мирних переговорів. У Нікополі – він на протилежному березі річки – завжди стежать за електростанцією, тому що знаходяться поруч. Місто має спеціальні приписи, як діяти і як евакуюватися в разі надзвичайної ситуації. Потрапити до Нікополя – рідкісна можливість для журналістів. І вдалося це телевізійній та онлайн-мережі «Настоящее время», створеній Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.