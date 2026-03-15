Залишився сам у пошкодженій 16-поверхівці без рідних і сусідів

З вікна був краєвид на Північ. І саме звідти у лютому 2022 на місто рушили російські танки та полетіли арт-снаряди. Вони зруйнували не лише кілька поверхів будинку, в якому жила родина, а все уставлене життя. Донька евакуювалась до Нідерландів, слідом за нею і дружина, яка там тяжко захворіла і нині нікого не впізнає. Немає навіть улюбленого собаки, який був сенсом життя пенсіонера. Тепер чоловік живе відлюдником в будинку-привиді: без води, опалення, газу. Має лише світло, яке часто відключають. Як виживає та у чому знаходить сенс життя – розказав Радіо Свобода.