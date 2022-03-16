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«Самопал, але працює»: зброю з БТРів РФ переробляють для українських військових у Києві (відео)

«Самопал, але працює»: зброю з БТРів РФ переробляють для українських військових у Києві (відео)
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«Самопал, але працює»: зброю з БТРів РФ переробляють для українських військових у Києві (відео)

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Київ: автомайстерня перейшла від ремонту та обслуговування автомобілів до адаптації трофейної російської зброї для українських військових, які захищають столицю.

ЗСУ і ТрО зняли велику кількість російських великокаліберних кулеметів та іншої зброї з десятків БТРів Росії, знищених за три тижні війни Росії проти України, яку Кремль називає «спеціальною військовою операцією». Але зняття російських кріплень та адаптація їх для використання українськими військовими потребує досвіду механіків-фахівців. (Відео Reuters)

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