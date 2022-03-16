ЗСУ і ТрО зняли велику кількість російських великокаліберних кулеметів та іншої зброї з десятків БТРів Росії, знищених за три тижні війни Росії проти України, яку Кремль називає «спеціальною військовою операцією». Але зняття російських кріплень та адаптація їх для використання українськими військовими потребує досвіду механіків-фахівців. (Відео Reuters)