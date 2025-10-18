Томагавки, переговори з Путіним, території України. Підсумки зустрічі Трампа й Зеленського

Володимир Зеленський їде з Вашингтона без публічних оголошень про Томагавки, але з домовленістю про подальшу оборонну співпрацю й дипломатію задля завершення війни. Після зустрічі президент США запропонував сторонам «зупинитися там, де вони є». Український президент погодився, з Москви свіжих коментарів цієї пропозиції не лунало. Раніше серед вимог, які РФ висувала для завершення війни, звучало звільнення українськими військами підконтрольних їм територій Донецької, Запорізької, Херсонської областей. Задля подальшого прогресу в мирному процесі, Дональд Трамп найближчими тижнями планує знову зустрітися з Володимиром Путіним. «Ми завершимо війну, просто почекайте», – сказав президент США українській делегації.