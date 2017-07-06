До України з концертною програмою завітав відомий естонсько-український рок-гурт Svjata Vatra («Свята ватра»). Фронтмен гурту Руслан Трочинський, родом з Донбасу, дав безкоштовний концерт у рідному Добропіллі. Після концерту Руслан разом із менеджером гурту Тер’є Трочинською поговорили з кореспондентами Радіо Свобода про Донбас, заборони концертів «прихильників Кремля» в Естонії та українську мову. «Якщо розповідати казки українською своїм дітям, якщо колискові співати українською – Донбас розцвіте,» – вважає Руслан Трочинський.