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06 Липень 2017, Київ 14:50
Відео

Фронтмен «Святої ватри»: Донбас розцвіте, якщо співати колискові українською (відео)

Фронтмен «Святої ватри»: Донбас розцвіте, якщо співати колискові українською (відео)
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До України з концертною програмою завітав відомий естонсько-український рок-гурт Svjata Vatra («Свята ватра»). Фронтмен гурту Руслан Трочинський, родом з Донбасу, дав безкоштовний концерт у рідному Добропіллі. Після концерту Руслан разом із менеджером гурту Тер’є Трочинською поговорили з кореспондентами Радіо Свобода про Донбас, заборони концертів «прихильників Кремля» в Естонії та українську мову. «Якщо розповідати казки українською своїм дітям, якщо колискові співати українською – Донбас розцвіте,» – вважає Руслан Трочинський.

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