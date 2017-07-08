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08 Липень 2017, Київ 20:49
Відео

У міста України приїжджає фестиваль американського кіно (відео)

У міста України приїжджає фестиваль американського кіно (відео)
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Сьогодні у запорізькому коворкінгу «Edison Space coworking» відбувся фільмопоказ в рамках фестивалю американського кіно «Незалежність», започаткованого у 2011 році Посольством США в Україні. Захід вперше відбувається у Запоріжжі. Усі фільми транслювали англійською мовою. Також в рамках заходу відбулася лекція кінокритика Надії Заварової, присвячена фільмам та їх творцям, які сформували обличчя Голлівуду кінця ХX – початку ХХІ сторіччя. Далі «Незалежність» відвідає Херсон та Миколаїв.

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