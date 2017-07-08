Сьогодні у запорізькому коворкінгу «Edison Space coworking» відбувся фільмопоказ в рамках фестивалю американського кіно «Незалежність», започаткованого у 2011 році Посольством США в Україні. Захід вперше відбувається у Запоріжжі. Усі фільми транслювали англійською мовою. Також в рамках заходу відбулася лекція кінокритика Надії Заварової, присвячена фільмам та їх творцям, які сформували обличчя Голлівуду кінця ХX – початку ХХІ сторіччя. Далі «Незалежність» відвідає Херсон та Миколаїв.