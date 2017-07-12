У Києві 12 липня під Верховною Радою зібралися люди, які вимагали дофінансування програми трансплантації для онкохворих. Наразі, за умови збільшення фінансування на 100 мільйонів, його вистачить на лікування менш ніж 30 хворих. За словами співорганізатора акції Юрія Андреєва, на даний момент у черзі стоять 93 людини, ще 30 чекають на внесення їх до черги. Учасники акції сподіваються, що у Верховній Раді вирішать питання з фінансуванням вже в четвер, тому що з наступного тижня у депутатів – канікули.