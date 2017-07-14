Військова прокуратура України спільно з Національною поліцією провела обшуки в приміщені медіахолдингу «Вєсті». Як повідомляють у Військовій прокуратурі, слідчі дії тривають у справі міністра зборів і доходів режиму Януковича Олександра Клименка (вважається, що саме він фінансує інтернет-видання «Вєсті», а також однойменні сайт і радіо). У прокуратурі уточнюють: журналісти не є фігурантами справи, обшуки проходять і в інших приміщеннях, що належать Клименко, це більше сотні офісів. Прокуратура підозрює Клименка в розкраданні і відмиванні грошей з українського бюджету. Загальна сума передбачуваних збитків становить 12 мільярдів доларів. Водночас, головний редактор видання Оксана Омельченко заявила, що обшуки пов'язані з розслідуваннями, які журналісти робили про Військову прокуратуру та головного військового прокурора Анатолія Матіоса. (Відео Національної поліції України / проекту «Настоящее время»)