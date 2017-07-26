Метрополітен Києва зранку 26 липня тимчасово закрив дві крайні станції на червоній гілці, повідомила прес-служба підприємства у Facebook. «Через технічну несправність потяга на станції «Житомирська» рух на Святошинсько-Броварській лінії організовано між станціями «Лісова» та «Святошин». Станції «Академмістечко» та «Житомирська» тимчасово зачинені для пасажирів», – повідомили у підземці і перепросили за незручності. Ніхто з пасажирів не постраждав, евакуація відбулася швидко і без інцидентів.