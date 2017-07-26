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26 Липень 2017, Київ 12:51
Відео

У метро Києва два поїзди застрягли у тунелі в годину пік (відео)

У метро Києва два поїзди застрягли у тунелі в годину пік (відео)
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Метрополітен Києва зранку 26 липня тимчасово закрив дві крайні станції на червоній гілці, повідомила прес-служба підприємства у Facebook. «Через технічну несправність потяга на станції «Житомирська» рух на Святошинсько-Броварській лінії організовано між станціями «Лісова» та «Святошин». Станції «Академмістечко» та «Житомирська» тимчасово зачинені для пасажирів», – повідомили у підземці і перепросили за незручності. Ніхто з пасажирів не постраждав, евакуація відбулася швидко і без інцидентів.

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