У Києві підвищилася вартість проїзду в метро і в наземному транспорті

У Києві з 15 липня підвищилася вартість проїзду у метрополітені до 5 гривень і до 4 гривень у наземному транспорті (автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер). Відповідне розпорядження КМДА сьогодні набуло чинності.

Як повідомляє «Київський метрополітен», пасажири зможуть використати зелені жетони, які нині діють, до 31 липня, а протягом серпня зелені жетони можна буде обміняти з доплатою або пропорційно на станціях «Майдан Незалежності», «Політехнічний інститут», «Дарниця» та «Дорогожичі».

З 1 вересня жетони зеленого кольору обміну не підлягатимуть та кошти за них не будуть повертати.

У «Київському метрополітені» пояснювали підвищення вартості проїзду в метро зростанням цін на електроенергію, а також збільшенням мінімальної зарплати працівників. При цьому, за підрахунками фахівців метрополітену, обґрунтований тариф на перевезення 1 пасажира підземки становить 6,64 гривні, а планова собівартість 5,68 гривні.