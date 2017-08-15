Державне космічне агентство України спростувало інформацію, яка була опублікована у «The New York Times», що двигуни для ракет КНДР виготовлялись в Україні. В агентстві запевнили, що Україна не має жодного відношення до цих двигунів, оскільки дотримується міжнародного Режиму контролю ракетних технологій. В агентстві не виключають ймовірності, що комплектуючі були передані з Росії із тих ракет, які виготовлялися у рамках російської програми ще до 2001 року. Про це під час брифінгу заявив виконувач обов’язків голови Державного космічного агентства України Юрій Радченко. Позиватися до суду чи спростовувати інформацію від «The New York Times» ДКАУ не планує. За словами Юрія Радченка, це не спричинило значних репутаційних втрат для України, а публікація - є особистою позицією журналіста, а не офіційною заявою компетентних структур.