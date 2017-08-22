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22 Серпень 2017, Київ 13:17
Відео

Нічний демонтаж МАФів у Києві (відео)

Нічний демонтаж МАФів у Києві (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:06
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Біля метро Політехнічний інститут вночі комунальні служби проводили демонтаж МАФів разом із товаром всередині. Спочатку частину кіосків зруйнував екскаватор, а вже потім розбирати конструкції почали працівники. Демонтаж кіосків на провулку Політехнічний оточила поліція з обох боків. Більшість власників кіосків не встигли забрати товар, через що виникали сварки з поліцейськими. Через певний час поліція пропустила декількох власників забрати вціліле майно. Власник одного з кіосків намагався проїхати через кордон поліції на автомобілі. Його затримали та відвезли у райвідділок.

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