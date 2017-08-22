Біля метро Політехнічний інститут вночі комунальні служби проводили демонтаж МАФів разом із товаром всередині. Спочатку частину кіосків зруйнував екскаватор, а вже потім розбирати конструкції почали працівники. Демонтаж кіосків на провулку Політехнічний оточила поліція з обох боків. Більшість власників кіосків не встигли забрати товар, через що виникали сварки з поліцейськими. Через певний час поліція пропустила декількох власників забрати вціліле майно. Власник одного з кіосків намагався проїхати через кордон поліції на автомобілі. Його затримали та відвезли у райвідділок.