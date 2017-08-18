США: мер Сієтла виступив за демонтаж пам’ятника Леніну в місті

Мер Сієтла Ед Мюррей закликав демонтувати пам’ятник Леніну, розташований на одній з вулиць цього американського міста, повідомляє місцеве видання Seattle Times. Він також висловився за ліквідацію меморіалів учасникам громадянської війни в США.

«Такі символи не тільки представляють історичну несправедливість, їх існування викликає біль серед тих, хто сам чи члени їхніх родин зазнали впливу цих звірств. Ми повинні прибрати всі ці символи… Йдеться як про меморіали конфедератам, так і статуї, що ідолізують засновника авторитарного радянського режиму», – сказав Мюррей.

Пам'ятник Леніну в Сієтлі розташований на приватній території, і без згоди власників влада міста його знести не може. Статуя була встановлена в 1995 році. Зараз монумент виставлений на продаж.

12 серпня в місті Шарлотсвіллі в штаті Вірджинія сталися сутички між білими расистами, які протестували проти перенесення пам’ятника генералу Конфедерації Роберту Лі, і їхніми противниками. Одна людина загинула і 19 були поранені, коли в противників расистів в’їхав автомобіль.

Президент США Дональд Трамп виступив проти ліквідації пам’ятників в американських містах. У своєму Twitter він написав, що історію не можна змінити, а потрібно вивчати.

У рамках закону про декомунізацію пам’ятники представникам радянського режиму, зокрема і Леніну, демонтували в Україні. Як заявив напередодні в інтерв’ю виданню «Ліга» директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович, на території міст країни, які контролює українська влада, більше не залишилося пам’ятників Леніну.