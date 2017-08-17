Трамп виступив проти ліквідації пам’ятників «конфедератам» у США

Президент США Дональд Трамп виступив проти ліквідації пам’ятників «конфедератів» в американських містах. У Twitter він написав, що історію не можна змінити, а потрібно вивчати.

Трамп заявив, що прибирати з міст і парків «красиві статуї і монументи» – значить позбавляти країну свідчень її історії і культури.

12 серпня сотні прихильників ідеї «зверхності білої раси» зібралися в Шарлотсвіллі на плановану демонстрацію проти рішення міської влади зняти пам’ятник генералові часів Громадянської війни у США 1861–65 років Робертові Лі, що був командувачем війська «конфедератів» – південних рабовласницьких штатів, які повстали проти рішення Вашингтона скасувати у США рабство. Їм на противагу виступили демонстранти протилежних поглядів і антифашисти, що спричинило запеклі сутички. В якийсь момент чоловік, якого називають прихильником нацизму і який мав радикальні расистські погляди, в’їхав автом у контрдемонстрантів. Внаслідок цього загинула 32-річна жінка, ще 19 людей були поранені. Також із цими акціями насильства пов’язують загибель двох поліцейських внаслідок аварії їхнього патрульного вертольота.

Через день після сутичок Трамп висловив співчуття у зв’язку з трагедією, проте критики дорікнули йому за те, що він не засудив дій екстремістів.

Пізніше президент США засудив прояви расизму і заявив, що всі винні в сутичках місті у Шарлотсвілл будуть притягнуті до відповідальності. Він також звинуватив «обидві сторони» в насильстві, що спалахнуло в Шарлотсвіллі.