Трамп заявляє, що не порівнював неонацистів з їхніми противниками

Президент США Дональд Трамп заявляє, що не казав про моральну рівність між неонацистами і їхніми противниками після акцій, що переросли в насильство наприкінці минулого тижня в місті Шарлотсвіллі в штаті Вірджинія.

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем 16 серпня наголосив, що заяви Трампа після сутичок у Шарлотсвіллі припускають «моральну рівність» між двома сторонами.

«Ліндсі Ґрем, що шукає реклами, хибно заявив, що я сказав, ніби існує моральна рівність між «Ку-клукс-кланом», неонацистами, білими расистами і такими людьми, як пані Геєр. Це огидна брехня», – написав президент США у Twitter 17 серпня.

32-річна Гедер Геєр була серед групи людей, які протестували проти маршу ультраправих в Шарлотсвіллі 12 серпня. Вона загинула, коли у цю групу в’їхав автомобіль. Ще 19 людей були поранені. 20-річного чоловіка звинуватили у вбивстві.

Через день після сутичок Трамп висловив співчуття у зв’язку з трагедією, проте критики дорікнули йому за те, що він не засудив дій екстремістів.

Пізніше президент США засудив прояви расизму і заявив, що всі винні в сутичках місті у Шарлотсвілл будуть притягнуті до відповідальності. Він також звинуватив «обидві сторони» в насильстві, що спалахнуло.

12 серпня сотні прихильників ідеї «зверхності білої раси» зібралися в Шарлотсвіллі на плановану демонстрацію проти рішення міської влади зняти пам’ятник генералові часів Громадянської війни у США 1861–65 років Робертові Лі, що був командувачем війська «конфедератів» – південних рабовласницьких штатів, які повстали проти рішення Вашингтона скасувати у США рабство. Їм на противагу виступили демонстранти протилежних поглядів і антифашисти, що спричинило запеклі сутички. В якийсь момент чоловік, якого називають прихильником нацизму і який мав радикальні расистські погляди, в’їхав автом у контрдемонстрантів. Також із цими акціями насильства пов’язують загибель двох поліцейських внаслідок аварії їхнього патрульного вертольота.