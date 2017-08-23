23 серпня у Сумах відбулася акція «Диванна незалежність – українська незалежність». В центрі Сум активісти пропонували перехожим сісти на імпровізований диван та сфотографуватись із антигероєм на ім’я Нехочуха. Після цього учасники акції мали можливість вирішити – вставати з дивану і діяти. Наприклад, написати заяву чи звернення до місцевої влади, або бути як Нехочуха і нічого не робити. За словами організаторів, така акція одночасно відбулася у 20 містах України, де також були інші антигерої: Почекун та Завтрамен. Акція покликана стимулювати людей до дій та показати, що потрібно власноруч вирішувати проблеми.