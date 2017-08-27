27 серпня українському акторові театру та кіно Богданові Ступці виповнилося б 76 років (27 серпня 1941- 22 липня 2012 року). У селі Куликів, що на Львівщині, де народився відомий митець, в неділю йому відкрили пам’ятник біля Народного дому. Ініціатором встановлення бронзового погруддя був син актора, який продовжує справу батька, Остап Ступка. Богдан Ступка відомий за десятками ролей у фільмах і театральних виставах. Щороку на свій день народження він приїжджав у рідне село Куликів, до своєї мами, з якою народився в один день. Цьогоріч вшанувати 76-річчя видатного майстра театру та кіно приїхали у його рідне село рідні і друзі-актори.