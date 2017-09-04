На Закарпатті у Мукачеві зібралися кілька десятків рудих з області, щоб відзначити Міжнародних день рудих. На Red Hair Day приїхали навіть руді зі Львова та Києва, щоб пройтися парадом та отримати перемогу у кількох номінаціях. Загальноміському святу завадила сильна злива, проте конкурс та найрудіша фотосесія відбулися у залі місцевого вишу. Журі визначало найрудіших дівчат, хлопців, закоханих та родину. В окремі номінації виділили бороданів та дівчат з найдовшим натуральним рудим волоссям – «бронзова Рапунцель». Окремо отримали призи фарбовані рудоволосі. Red Hair Day планують відтепер проводити щороку.